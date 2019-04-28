2019-04-28T14:17:29+03:00
Общество

Опубликовано видео полета лайнера МС-21-300

Опытный пассажирский самолет совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск
Александр ДЖУМАЕВ
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МС-21. Фото: корпорация "Иркут"МС-21. Фото: корпорация "Иркут"
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На видеохостинге YouTube появилось полета опытного пассажирского лайнера МС-21-300, который ранее совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск. Ролик был опубликован на канале корпорации "Иркут".

На ролике запечатлены подготовка к полету, взлет и посадка лайнера. В Ульяновске лайнер будет окрашен, после чего перелетит на подмосковный аэродром ЛИИ им. Громова в Жуковском, где продолжатся летные испытания.

Опытный самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск.

Отечественный лайнер МС-21 собирается на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию"). МС-21-300 является базовой версией самолета вместимостью до 211 пассажиров; также планируется организация серийного производства МС-21-200, вмещающего до 165 пассажиров. Первый образец данного самолета был собран в 2017 году; в настоящее время МС-21 проходит летные испытания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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