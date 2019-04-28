2019-04-28T21:48:51+03:00
В мире

В Китае начали бороться с игровой зависимостью

Для этих целей был создан новый государственный комитет
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Компьютерные игры уже давно вышли за пределы понимания субкультуры, образовав собой новый культурный пластКомпьютерные игры уже давно вышли за пределы понимания субкультуры, образовав собой новый культурный пластФото: Михаил ФРОЛОВ
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Власти Китая начинают борьбу с игровой зависимостью. В начале прошлого года в стране заработала Государственная администрация по прессе и публикация (SAPP), теперь в ведомство входит недавно учрежденный Комитет по этике онлайн-игр.

Компьютерные игры и огромные залы с игровыми автоматами для населения Китая уже давно вышли за пределы понимания субкультуры, образовав собой новый культурный пласт, сферы компьютерных игры и соответствующих технологий сегодня составляют для Китая и немалую часть финансового оборота, а IT-гиганты Пекина стабильно поддерживают и экономику страны. Как сообщает Variety, к геймерам себя относят около 620 миллионов китайских граждан, 94% совершают внутриигровые покупки. Так, одной из главных задач Комитета по этике онлайн-игр станет сертификация игрового контента, с помощью ее прохождения властям станет значительно проще контролировать и оборот контента.

Второй задачей ведомства станет отслеживание видеоигр на предмет соответствие китайским ценностям. Для вывода новой игры на рынок станет необходимо пройти комиссию специалистов и получить лицензию - важнейшими условиями для лицензирования являются отсутствие в игровом процессе мертвых тел, обилия крови и соблюдение ее персонажами нормативной лексики. Приоритет будет отдаваться исторически правильным играм и контенту, пропагандирующему китайские ценности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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