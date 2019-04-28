СЕГОДНЯ 22:03 2019-04-28T22:09:00+03:00

Девять человек претендуют на пост президента Казахстана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В марте этого года Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы страны

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В Казахстане, в воскресенье, 28 апреля, в 18:00 по местному времени завершился процесс выдвижения претендентов для участия в досрочных президентских выборах, назначенных на 9 июня текущего года.

Зампредседателя ЦИКа сообщил, что девять человек заявили о своем намерении участвовать в президентской гонке.

Напомним, Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 30 лет, сложил полномочия президента страны 20 марта текущего года. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената верхней палаты парламента. Позже он объявил о назначении досрочных президентских выборов на 9 июня, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в честь Нурсултана Назарбаева. По мнению нового президента республики, Астана должна сменить название на Нурсултан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698197" frameborder="0"></iframe> Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность президента Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU