2019-04-28T22:09:00+03:00
В мире

Девять человек претендуют на пост президента Казахстана

В марте этого года Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы страны
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Девять человек претендуют на пост президента КазахстанаДевять человек претендуют на пост президента КазахстанаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Казахстане, в воскресенье, 28 апреля, в 18:00 по местному времени завершился процесс выдвижения претендентов для участия в досрочных президентских выборах, назначенных на 9 июня текущего года.

Зампредседателя ЦИКа сообщил, что девять человек заявили о своем намерении участвовать в президентской гонке.

Напомним, Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 30 лет, сложил полномочия президента страны 20 марта текущего года. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената верхней палаты парламента. Позже он объявил о назначении досрочных президентских выборов на 9 июня, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в честь Нурсултана Назарбаева. По мнению нового президента республики, Астана должна сменить название на Нурсултан.

Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность президента Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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