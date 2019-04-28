Отец Ассанжа заявил, что Эквадор обменял Джулиана на кредит от МВФ

СЕГОДНЯ 22:20 2019-04-28T22:31:45+03:00

Мужчина больше всего боится того, что его сына вышлют в США и никогда не выпустят на свободу

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Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого власти Эквадора выдали британской полиции, Джон Шиптон, уверен, что Эквадор обменял Джулиана на кредит от Международного валютного фонда.

При этом мужчина выразил опасения, что его сына вышлют в Америку и никогда не выпустят на свободу. Шиптон в интервью австралийскому телеканалу отметил, что у Эквадора нет валюты, поэтому им приходится использовать американский доллар и нет возможности получить кредит от МВФ, пока это не одобрит США.

- Соединённые Штаты были полны решимости разрушить его жизнь при любой возможности. Они хотят продемонстрировать, что издатели и разоблачители будут уничтожены, -подчеркнул родственник Ассанжа.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Джулиан Ассанж взят под стражу в Великобритании. Эквадор решил отказать основателю WikiLeaks в предоставлении убежища. Арест был произведен по ордеру, выданному судом магистратов Вестминстера еще 29 июня 2012 года.

Джулиан Ассанж в отделении полиции после задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU