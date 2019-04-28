2019-04-28T22:31:45+03:00
В мире

Отец Ассанжа заявил, что Эквадор обменял Джулиана на кредит от МВФ

Мужчина больше всего боится того, что его сына вышлют в США и никогда не выпустят на свободу
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Отец Ассанжа заявил, что Эквадор обменял Джулиана на кредит от МВФОтец Ассанжа заявил, что Эквадор обменял Джулиана на кредит от МВФФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого власти Эквадора выдали британской полиции, Джон Шиптон, уверен, что Эквадор обменял Джулиана на кредит от Международного валютного фонда.

При этом мужчина выразил опасения, что его сына вышлют в Америку и никогда не выпустят на свободу. Шиптон в интервью австралийскому телеканалу отметил, что у Эквадора нет валюты, поэтому им приходится использовать американский доллар и нет возможности получить кредит от МВФ, пока это не одобрит США.

- Соединённые Штаты были полны решимости разрушить его жизнь при любой возможности. Они хотят продемонстрировать, что издатели и разоблачители будут уничтожены, -подчеркнул родственник Ассанжа.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Джулиан Ассанж взят под стражу в Великобритании. Эквадор решил отказать основателю WikiLeaks в предоставлении убежища. Арест был произведен по ордеру, выданному судом магистратов Вестминстера еще 29 июня 2012 года.

Джулиан Ассанж в отделении полиции после задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Совбез Украины планирует ликвидировать «Укроборонпром»
Девять человек претендуют на пост президента Казахстана
В Китае начали бороться с игровой зависимостью
В Сети появилось видео с места взрыва в Петербурге
Вблизи с Нотр-Дамом эксперты зафиксировали загрязнение свинцом
В США умер архитектор ядерного разоружения СССР
Байден назван самым вероятным кандидатом в президенты США от демократов
В центре Москвы ликвидировали горение газового баллона возле кафе
У лондонского аэропорта Хитроу возник крупный пожар
Великобритания разрабатывает пакет мер по противостоянию России и КНР
НТВ покажет шоу с Владимиром Зеленским в роли ведущего
"Не с того начал": Пушков прокомментировал слова Зеленского о российских паспортах для украинцев
В Кремле рассказали о впечатлениях от Ким Чен Ына
В Раде озвучили условия России по выполнению политического блока по Донбассу
В Зеленограде мужчина устроил стрельбу в одном из кафе
Жители одного из поселков в Испании проголосовали на выборах всего за полторы минуты
Зеленский поздравил подписчиков в соцсети с Пасхой на русском и украинском языках
Кличко поздравил украинцев с Пасхой весенним видеообращением с кроликом
Российский эксперт прокомментировал предложенную немецкими депутатами стратегию по Донбассу
"Простой такой, вот как мы с вами, и охранники у него такие же": Сотрудники отеля рассказали об отдыхе Зеленского в Турции
Ушаков: Россия готова поддержать диалог по ядерному разоружению
Группа российских байкеров застряла на границе с Грузией
Опубликовано видео полета лайнера МС-21-300
Поезд с трофейным оружием из Сирии завершил свой путь по России в Подмосковье
Синоптики сообщили о ночных заморозках в столичном регионе