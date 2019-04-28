2019-04-28T23:20:23+03:00
Экономика

Эксперты рассказали, в каких странах россияне чаще всего покупают жилье

За последний год вдвое вырос интерес к домам в Турции
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Самыми популярными для покупки недвижимости странами у граждан Россиа стали Испания, Болгария и ТурцияСамыми популярными для покупки недвижимости странами у граждан Россиа стали Испания, Болгария и ТурцияФото: Иван МАКЕЕВ
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Самыми популярными для покупки недвижимости странами у граждан России стали Испания, Болгария и Турция, причем, интерес к последней за 2018 год вырос вдвое.

Специалисты одного из ведущих российских интернет-порталов о недвижимости за рубежом HomesOverseas, проанализировав запросы россиян о покупке недвижимости, выделила десятку самых привлекательных для покупки жилья стран. Первое место рейтинга заняла Испания, более 18% всех запросов пришлись на эту страну, в тройке лидеров также оказались Болгария с 15% и Турция - 13,9%.

Выбирая элитную недвижимость, пользователи HomesOverseas предпочитают Францию, Италию и ОАЭ.

Результаты исследования, опубликованного на сайте портала, показывают снижающийся интерес к Кипру, в рейтинге этого года он спустился на 4-ю строчку.

В десятку также вошли Черногория, Чехия, Италия, Германия, Греция и Франция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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