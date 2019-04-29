Сборная России завоевала серебро чемпионата мира по хоккею среди юниоров

СЕГОДНЯ 00:26 2019-04-29T00:26:50+03:00

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Встреча с командой Швеции в финальном матче мирового первенства завершилась победой шведов со счетом 4:3. таким образом, Швеция завоевала золото, впервые став победителем юниорского чемпионата мира.

В составе россиян шайбы в ворота хозяев льда забили Василий Подколзин (32-я минута), Родион Амиров (41) и Максим Грошев (51). А у шведов отличились Лукас Раймонд, который забросил три шайбы на 10-й, 51-й и 66-й минуте игры, а также Симон Хольмстрём (26-я минута), сообщает ТАСС.

Хоккеисты юниорской сборной России трижды завоевывали золотые медали чемпионатов мира, пять раз получали серебряные награды и трижды становились бронзовыми призерами турнира. В последний раз наша команда выигрывала ЧМ в 2007 году, вырвав тогда победу у самой титулованной команды соревнований – сборной США. Российские спортсмены обыграли тогда американцев со счетом 6:5.

ИСТОЧНИК KP.RU