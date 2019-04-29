2019-04-29T03:20:02+03:00
Происшествия

В США неизвестный устроил стрельбу возле баптистской церкви, один человек погиб

Очередной инцидент со стрельбой произошел в городе Балтимор, госпитализированы шестеро пострадавших
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция разыскивает стрелявшегоПолиция разыскивает стрелявшегоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 28 апреля, в американском городе Балтимор (штат Мериленд) неизвестный средь бела дня открыл огонь по группе людей возле баптистской церкви. В результате один человек был убит, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести, сообщает телеканал CBS Baltimore со ссылкой на городскую полицию.

Отмечается, что стрельба произошла, когда компания готовилась поужинать на свежем воздухе. Нападавшего ищут. Правоохранительные органы выясняют, связана ли эта атака с религиозной неприязнью.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в субботу, 27 апреля, когда иудеи отмечали последний день праздника Песах, очередной «стрелок» открыл огонь в синагоге города Поуэй (штат Калифорния). В результате были ранены четыре человека, один из них скончался.

Вскоре полиция задержала подозреваемого в нападении на синагогу, им оказался 19-летний местный житель по имени Джон Ирнест. По словам мэра города, мотивом преступления послужила ненависть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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