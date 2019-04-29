2019-04-29T03:57:45+03:00
В мире

В Греции телеоператор погиб из-за самодельной петарды

53-летний мужчина снимал местный обычай отмечать Пасху
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Грецию на Пасху запускают фейерверки и сражаются на "стрелах" из картонных трубок с порохомВ Грецию на Пасху запускают фейерверки и сражаются на "стрелах" из картонных трубок с порохомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В греческом городе Каламата на Пелопоннесе произошел трагический несчастный случай: погиб телеоператор, снимавший местный обычай отмечать православную Пасху – «саитополемос» (или «сражение стрелами»), сообщает Афинско-Македонское агентство новостей (АМНА).

Отмечается, что корни этого обычая уходят во времена борьбы греков с турецким владычеством в начале XIX века. По традиции, участники сражаются самодельными «стрелами» из набитых порохом картонных трубок. Одна из таких взрывоопасных трубок попала в голову 53-летнему оператору.

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу машиной «Скорой помощи», однако усилия медиков не увенчались успехом: он скончался.

В то же Пасхальное воскресенье, 28 апреля, по данным АМНА серьезно пострадала восьмилетняя девочка в городе Фивы. Малышка вместе с другими детьми играла на площадке, когда ей в голову попала случайная пуля во время беспорядочной стрельбы, которую устроили празднующие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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