2019-04-29T04:30:31+03:00
Спорт

Третьяк считает, что «серебро» юниорского Чемпионата мира по хоккею для сборной России – это успех

Президент ФХР подчеркнул, что это самое крупное достижение за 10 лет, а в финале и наша команда, и шведская играли достойно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Сборная России завоевала серебро чемпионата мира по хоккею среди юниоров. . Фото: Пресс-служба Федерации хоккея РоссииСборная России завоевала серебро чемпионата мира по хоккею среди юниоров. . Фото: Пресс-служба Федерации хоккея России
Изменить размер текста:

Ребятам из юниорской сборной России по хоккею не стоит расстраиваться из-за проигрыша шведам на чемпионата мира, второе место – это тоже большой успех, считает президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Если бы мы играли в финале с канадцами, то нам было бы легче. Но мы два периода шведов перебросали, команда играла неплохо», - сказал знаменитый хоккеист, комментируя итоги финала.

Напомним, как писал сайт kp.ru, встреча со сборной Швеции в финальном матче чемпионата мира по хоккею – 2019 среди игроков не старше 18 лет завершилась победой шведов со счетом 4:3. Таким образом, Швеция завоевала золото, впервые став победителем юниорского мирового первенства, а россияне заняли второе место.

«В финале и наша команда, и шведская играли достойно. Мы уступили только в овертайме, показали достойную игру, это успех для нашей команды, так как мы лет 10 не играли в финале», - подчеркнул Владислав Третьяк в беседе с ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава МИД Британии призвал к «осторожности» в сотрудничестве с компаниями из Китая
В Греции телеоператор погиб из-за самодельной петарды
В США неизвестный устроил стрельбу возле баптистской церкви, один человек погиб
В Москве водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В первые же дни проката фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В ОБСЕ после стрельбы в Калифорнии призвали мировых лидеров осудить все формы нетерпимости
На досрочных выборах в Испании лидируют социалисты
Сборная России завоевала серебро чемпионата мира по хоккею среди юниоров
На Шри-Ланке запретят носить одежду, закрывающую лицо
Умер авиаконструктор Генрих Новожилов
Эксперты рассказали, в каких странах россияне чаще всего покупают жилье
Совбез Украины планирует ликвидировать «Укроборонпром»
Отец Ассанжа заявил, что Эквадор обменял Джулиана на кредит от МВФ
Девять человек претендуют на пост президента Казахстана
В Китае начали бороться с игровой зависимостью
В Сети появилось видео с места взрыва в Петербурге
Вблизи с Нотр-Дамом эксперты зафиксировали загрязнение свинцом