Третьяк считает, что «серебро» юниорского Чемпионата мира по хоккею для сборной России – это успех

СЕГОДНЯ 04:24 2019-04-29T04:30:31+03:00

Президент ФХР подчеркнул, что это самое крупное достижение за 10 лет, а в финале и наша команда, и шведская играли достойно

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Ребятам из юниорской сборной России по хоккею не стоит расстраиваться из-за проигрыша шведам на чемпионата мира, второе место – это тоже большой успех, считает президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Если бы мы играли в финале с канадцами, то нам было бы легче. Но мы два периода шведов перебросали, команда играла неплохо», - сказал знаменитый хоккеист, комментируя итоги финала.

Напомним, как писал сайт kp.ru, встреча со сборной Швеции в финальном матче чемпионата мира по хоккею – 2019 среди игроков не старше 18 лет завершилась победой шведов со счетом 4:3. Таким образом, Швеция завоевала золото, впервые став победителем юниорского мирового первенства, а россияне заняли второе место.

«В финале и наша команда, и шведская играли достойно. Мы уступили только в овертайме, показали достойную игру, это успех для нашей команды, так как мы лет 10 не играли в финале», - подчеркнул Владислав Третьяк в беседе с ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU