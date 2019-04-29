Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран-лидеров по военным расходам

СЕГОДНЯ 05:38 2019-04-29T05:51:47+03:00

Первое место традиционно заняли Соединенные Штаты, а наша страна в ежегодном рейтинге SIPRI расположилась на шестой строчке

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В ночь на понедельник, 29 апреля, Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) обнародовал свой ежегодный отчет о военных расходах разных стран. Впервые с 2006 года Россия не попала в первую пятерку мировых лидеров по этому показателю и расположилась только на шестой строчке.

По данным экспертов SIPRI, наша страна снижает траты на армию второй год подряд, и в результате в 2018 году российский оборонный бюджет составил 61,4 миллиарда долларов, что на 3,5% меньше, чем в 2017-м.

Между тем, мировые военные расходы в прошлом году достигли самого высокого уровня за последние три десятилетия и в общей сложности составили 1,8 триллиона долларов – на 2,6% больше, чем в предыдущем 2017 году, и на 76% – чем 30 лет назад, в 1998-м.

Первое место традиционно заняли Соединенные Штаты, потратившие на военные нужды 649 миллиардов долларов, на втором месте Китай с 250 миллиардами долларов. Также в первую пятерку по военным расходам вошли Саудовская Аравия, Индия и Франция.

ИСТОЧНИК KP.RU