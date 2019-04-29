2019-04-29T06:16:13+03:00
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ГИБДД может создать единую базу данных злостных нарушителей

В нее планируют вносить сведения обо всех нарушителях ПДД – как россиянах, так и иностранцах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России может появиться единая база данных о злостных нарушителях ПДДВ России может появиться единая база данных о злостных нарушителях ПДДФото: Евгения ГУСЕВА
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В России вскоре может появиться единая база злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД), куда будут заносить информацию о водителях, которым за год выписывали десятки штрафов или лишали водительских прав, причем всех – как россиян, так и иностранцев.

С помощью такой цифровой платформы транспортные компании смогут проверять тех, кого собираются принять на работу, а ГИБДД надеется узнавать, не стоит ли автомобилист на учете у психиатра или нарколога. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

Он уточнил, что «прорабатываются вопросы о введении запрета на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД», а также для тех, кого когда-либо лишали права управления транспортным средством.

«Такие люди не могут отвечать за безопасность других участников дорожного движения и не должны нести в себе угрозу для законопослушных граждан», - подчеркнул он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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