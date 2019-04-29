2019-04-29T06:45:13+03:00
Происшествия

На границе Китая с Таджикистаном произошло землетрясение магнитудой 5,2

Информации о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступало
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая у границы с ТаджикистаномЗемлетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая у границы с ТаджикистаномФото: REUTERS
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Утром в понедельник, 29 апреля, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая возле границы с Таджикистаном произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Как сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, подземные толчки были зафиксированы в 08:23 по местному времени (03:23 мск), их эпицентр находился приблизительно в 190 километрах западнее города Кашгар (Каши). На какой глубине залегал очаг, не уточняется. Информации о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Напомним, на прошлой неделе землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тибете – в уезде Медог городского округа Ньингчи. Причем в тот же день, 23 апреля, и примерно в то же время (около 23:15) подземные толчки магнитудой 6,1 были зарегистрированы в индийском штате Аруначал-Прадеш в 40 километрах к северо-западу от города Алонг.

Кстати, ранее сайт kp.ru рассказывал о самых страшных землетрясениях в истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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