На границе Китая с Таджикистаном произошло землетрясение магнитудой 5,2
Утром в понедельник, 29 апреля, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая возле границы с Таджикистаном произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Как сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, подземные толчки были зафиксированы в 08:23 по местному времени (03:23 мск), их эпицентр находился приблизительно в 190 километрах западнее города Кашгар (Каши). На какой глубине залегал очаг, не уточняется. Информации о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступало.
Напомним, на прошлой неделе землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тибете – в уезде Медог городского округа Ньингчи. Причем в тот же день, 23 апреля, и примерно в то же время (около 23:15) подземные толчки магнитудой 6,1 были зарегистрированы в индийском штате Аруначал-Прадеш в 40 километрах к северо-западу от города Алонг.
Кстати, ранее сайт kp.ru рассказывал о самых страшных землетрясениях в истории.
ИСТОЧНИК KP.RU