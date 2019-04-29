2019-04-29T07:24:50+03:00
Общество

Погода в Москве на 29 апреля 2019 года: осадков не ожидается

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 29 апреля 2019 года
Марина ВЕНЦОВА
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Погода в Москве на 29 апреля 2019 года: осадков не ожидаетсяПогода в Москве на 29 апреля 2019 года: осадков не ожидаетсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Погода в Москве на 29 апреля 2019 года будет малооблачной, без осадков.

Скорость ветра северного, северо-восточного направлений составил 3-8 метров в секунду, передает Гидрометцентр России. Между тем, температура воздуха днем прогреется до 8-10 градусов выше ноля. Ближе к вечеру, ночью столбики термометров опустятся до ноля, в центре до 6 градусов тепла.

Атмосферное давление в столице в понедельник составит 754 миллиметров ртутного столба.

В Московской области возможны заморозки до 4 градусов ниже ноля. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Ранее сайт kp.ru писал, что в начале недели ночью возможны заморозки до минус 5 градусов, причем не только по области, но и в мегаполисе. А во время длинных первомайских праздничных выходных постепенно вернется 20-градусное тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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