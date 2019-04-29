В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

СЕГОДНЯ 08:08 2019-04-29T08:08:16+03:00

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Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время для повышения коэффициента полезного действия населения.

"Когда темное время года, чтобы на час меньше люди работали, - приводит его слова РИА Новости. - Чтобы им было полегче, потому что у них такая депрессия, что КПД вообще ноль. А так будет КПД полностью, 100-процентный".

Милонов подчеркнул, что данное предложение необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, поскольку в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами.

Парламентарий добавил, что при рассмотрении данной инициативы будет формироваться мнение специалистов в области гигиены труда, а также специалистов-медиков. Именно они помогут установить насколько полезным и результативным будет такое сокращение рабочего времени для повышения эффективности труда.

ИСТОЧНИК KP.RU