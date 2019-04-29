Пушков прокомментировал слова Зеленского о миссии Украины

СЕГОДНЯ 08:33 2019-04-29T08:33:20+03:00

По словам российского сенатора, избранному украинскому президенту прежде нужно отдать под суд виновных «в резне в Одессе»

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".

«Сначала пусть отдаст под суд виновных в резне в Одессе; затем - виновных в обстрелах Донбасса; и ещё запретит своих нацистов. А потом о миссии рассуждает", - написал он в «Твиттере». При этом Пушков добавил, что в настоящий момент Украина является пугалом, а не примером.

Ранее Зеленский прокомментировал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса, заявив, что "не советует" Москве "соблазнять граждан Украины" паспортами. При этом избранный президент Украины добавил, что Киев не откажется от своей миссии "служить примером демократии для постсоветских стран".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Позже российский лидер заявил, что российские власти рассматривают возможность упрощения процедуры получения гражданства РФ для всех граждан Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU