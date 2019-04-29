СЕГОДНЯ 08:54 2019-04-29T08:54:53+03:00

В Минобороны рассказали, какая техника будет на параде Победы в Москве. Фото: скриншот видео

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В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, какая техника будет принимать участие в параде в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне и в каком порядке она пройдет по Красной площади.

Традиционно колонну возглавит легендарный танк Т-34-85. Следом за ним последуют защищенные машины - четыре "Тигра-М", три "Тигра-М" с боевыми модулями "Арбалет", три "Корнета-Д1" и три машины "Тайфун-К 4х4". Также по Красной площади пройдет один БТР-82, шесть боевых машин пехоты "Курганец" и БМП-3.

Также на обозрение будут представлены новинки российской оборонной промышленности: четыре танка "Армата", шесть боевых машин поддержки танков "Терминатор", танки Т-72Б3 с комплектами динамической защиты, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.

В авиационной части парада будут принимать участие большой транспортный вертолет Ми-26, четыре Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24. Также в небе над столицей появятся самолеты А-50У и три транспортника Ил-76МД, бомбардировщики Су-24М и истребители МиГ-29СМТ.

Кроме того, в параде примут участие стратегический бомбардировщик Ту-95МС, самолет-заправщик Ил-78, три Ту-95МС, бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160, истребители МиГ-29, Су-35С, Су-30СМ, также истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-34, а также штурмовики Су-25, сообщает газета "Красная звезда".

Ранее сайт kp.ru писал, что начались репетиции празднования 9 Мая на Красной площади Москвы и еще в 27 городах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU