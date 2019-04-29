СЕГОДНЯ 09:18 2019-04-29T09:18:30+03:00

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО

Изменить размер текста: A A

В китайский порт Циндао для участия в российско-китайском двустороннем военно-морском учении "Морское взаимодействие-2019" прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота.

"Сегодня в соответствие с планом похода отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с флагманом ТОФ Гвардейским ракетным ордена Нахимова крейсером "Варяг" прибыл в китайский порт Циндао участие в российско-китайском двустороннем военно-морском учении "Морское взаимодействие-2019", - говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

Кроме крейсера «Варяг» отряд российских кораблей представлен кораблями "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", корветом "Совершенный", большим десантным кораблем "Ослябя", спасательным судном "Игорь Белоусов", а также средним морским танкером "Иркут".

На подходе к порту с крейсера «Варяг» был произведен 21 артиллерийский залп салюта наций. Со своей стороны китайская сторона также поприветствовала российские корабли залпами с берега.

ИСТОЧНИК KP.RU