Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай
В китайский порт Циндао для участия в российско-китайском двустороннем военно-морском учении "Морское взаимодействие-2019" прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота.
"Сегодня в соответствие с планом похода отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с флагманом ТОФ Гвардейским ракетным ордена Нахимова крейсером "Варяг" прибыл в китайский порт Циндао участие в российско-китайском двустороннем военно-морском учении "Морское взаимодействие-2019", - говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.
Кроме крейсера «Варяг» отряд российских кораблей представлен кораблями "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", корветом "Совершенный", большим десантным кораблем "Ослябя", спасательным судном "Игорь Белоусов", а также средним морским танкером "Иркут".
На подходе к порту с крейсера «Варяг» был произведен 21 артиллерийский залп салюта наций. Со своей стороны китайская сторона также поприветствовала российские корабли залпами с берега.
ИСТОЧНИК KP.RU