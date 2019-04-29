Яровая прокомментировала заявление Зеленского про выдачу российских паспортов

СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-29T09:37:28+03:00

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Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая считает, что реакция новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в «Фейсбуке» на решение России выдавать паспорта украинцам по упрощенной схеме свидетельствует о соблазне руководить страной из социальной сети.

"Соблазн руководить страной из Facebook победил. С почином - на Украине появился еще один "мессия", который будет писать заклинания в Facebook", - отметила парламентарий.

Яровая предположила, что теперь украинцам нужно будет переместится в виртуальный мир, "где будет разливаться зелье счастья в исполнении новоиспеченного гаранта".

Ранее сайт kp.ru писал, что Зеленский, комментируя указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса, заявил, что "не советует" Москве "соблазнять граждан Украины" паспортами. При этом он добавил, что Киев не откажется от своей миссии "служить примером демократии для постсоветских стран".

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей. Позже российский лидер заявил, что российские власти рассматривают возможность упрощения процедуры получения гражданства РФ для всех граждан Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU