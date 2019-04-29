«Северный поток - 2» позволит европейцам сэкономить до 8 млрд евро в год

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-29T10:13:23+03:00

Это произойдет за счет снижения цены на газ на 13 процентов

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Проект «Северный поток-2» позволит европейцам сэкономить до 8 миллиардов евро в год. Это произойдет за счет снижения цены на 13 процентов. Такие цифры называют в пресс-службе компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Планируется, что газопровод будет запущен к концу 2019 года. Пока же необходимо решить две проблемы: во-первых, из-за позиции Дании запуск может быть перенесен. Пока данная страна единственная из пяти государств, кто не выдал разрешение на строительство. Во-вторых, поправки к газовой директиве Евросоюза, принятые в середине апреля, ставят под вопрос сроки его окупаемости.

В настоящий момент уложено более 1000 км двух ниток газопровода, строительство ведется в России, Финляндии, Швеции и Германии. Дипломатических кругах позицию Дании объясняют давлением со стороны Вашингтона, «который выкручивает руки партнерам, чтобы вытеснить российский газ с европейского рынка и наполнить его своим СПГ».

В компании отмечают, что затягивание сроков сдачи проекта никому не выгодно. Каждый день задержки будет обходиться простым потребителям и промышленным предприятиям по 20 миллионов евро.

В Nord Stream 2 AG ждут ответа Еврокомиссии до 13 мая. Если решение будет отрицательным, то не исключено, что этот вопрос будет рассматриваться в суде, сообщает газета «Известия».

Немецкий политик раскритиковала ЕС за "Северный поток-2"

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера за слова о "Северном потоке — 2". Она напомнила, что Германия планирует полностью отказаться от атомной энергии, а также бурого и каменного угля уже к 2038 году, но для этого нужно перейти на другие, экологически чистые источники (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU