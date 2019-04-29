«Реал Мадрид» проиграл «Райо Велькао» с минимальным счетом

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-29T11:10:43+03:00

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«Реал Мадрид» уступил в матче 35-го тура испанского чемпионата скромному «Райо Велькао» из того же Мадрида. Неожиданно, «сливочные» встретили второго мадридского соперника, и это вовсе не «Атлетико».

«Райо Велькао», о существовании которого знали немногие, и болельщиков которого можно, как болельщиков веронского «Кьево», посчитать по пальцам одной руки, смотрелись очень достойно. Набрав три очка, они покинули последнее место Ла Лиги, прервав трехматчевую безпобедную серию (два поражения и одна ничья).

Единственный гол был забит с пенальти на 23-й минуте. Одиннадцатиметровый реализовал Адриан Эмбарра, сильным ударом направив мяч в сетку ворот, Тибо Куртуа, не угадавший направление удара, отлетел в другой конец ворот, и, скорее всего потерял последние шансы на место в основе, пока клуб возглавляет Зидан.

Об этом свидетельствует и тот факт, что французский специалист выпустил на матч половину основного состава, а половину «лавочников», среди которых Марсело, Куртуа, Варан. Из основного состава играли Кроос, Модрич, Бэйл. Главной, после ухода из команды Роналду, звезды – Карима Бензема не было, и именно это предрекло проигрыш «сливочых».

Если «Райо Велькао» с первых минут показывали активную, достойную игру, усадив «сливочных» в глухую оборону, то у «Реала» за 90 с лишним минут игры было два-три момента от силы. Все атаки «Реал» разыгрывал по одной и той же схеме – через центр, или же навешивал с флангов, а завершать в штрафной было некому, ведь единственный центральный нападающий - Бензема травмирован и не играет. А Бэйл на своем фланге так ничего сделать и не смог.

Спорный пенальти в пользу «Райо Велькао» на 23-й минуте матча? Возможно, хотя за футболку защитник «сливочных» Эмбарра все-таки держал и упал тот далеко не сам. Но у королевского клуба было полтора тайма, чтобы отыграться! А все, что они смогли выдать – блеклую атаку, закончившуюся еще до штрафной в конце первого тайма, и стандартное положение, выпрошенное в конце второго. Тогда как «Райо Велькао» не уставал держать «мадридцев» в постоянном напряжении разящими длинными ударами, атаками с обоих флангов, розыгрышами и подачами угловых; так что не назначь судья пенальти, гол пришел бы с игры.

Статистика также на стороне «Райо Велькао»: 12 ударов по воротам и 7 в створ против 8 и 3 у Реала соответственно.

Таким образом, «Райо Велькао» с 31 очком покинул последнее место, а «Реал» остался на своем, но стул под ним заметно шатается: в следующем туре «сливочным» предстоит встретиться с «Вильярреалом» и, в свете последних событий, предстоит потрудиться, чтобы не проиграть снова.

ИСТОЧНИК KP.RU