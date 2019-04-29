Российские автомобилисты на ремонт своих авто потратили за год 2 трлн рублей

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-29T11:05:50+03:00

За год автомобилисты в среднем тратят на ремонт своего авто до 32 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этих денег хватило бы на девять крымских мостов или организацию трех чемпионатов мира по футболу

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Российский автопарк стремительно стареет и ежегодно автомобилисты тратят все больше и больше денег на его содержание и ремонт. По итогам 2018 года была зафиксирована рекордная сумма в 2 триллиона рублей. Чтобы понять масштаб трат, достаточно знать, что этих средств хватило бы на десять крымских мостов или организацию трех чемпионатов мира по футболу. Такие данные приводятся в исследовании аналитического агентства «Автостат».

Масштаб трат хоть и удивляет, но имеет логичное объяснение: запчасти стремительно дорожают, и всё больше граждан отдают предпочтение подделкам, китайским неизвестным брендам и восстановленным деталям.

В целом статистика выгляди так: за 2018 год парк легковых авто увеличился до 43,5 млн штук, прирост составил 2 млн машин. Возраст более половины автомобилей (54%) превышает 10 лет. Если в 2017 году средний возраст автомобилей в России составлял 12,9 года, то годом позже он уже достиг отметки в 13,1 года. То есть, устойчивая тенденция старения автопарка.

На ремонт авто в автосервисах ушло 575 млрд рублей, еще 1,39 трлн рублей потрачены на запчасти. В среднем владелец тратит на ремонт и обслуживание около 32 рублей в год. Дороже всего обходятся кузовные работы (+11%) и механические (+50%). А вот стоимость планового ТО снизилась – это объясняется высокой конкуренцией на данном рынке.

Эксперты отмечают, что клиенты стали отказываться от оригинальных запчастей и делают ставку на более дешевого производителя. После окончания гарантийного срока ремонта и перепродажи автомобиля второму владельцу, на машину почти всегда начинают ставить неоригинальные детали. Как правило, это отечественные фирмы или неплохо зарекомендовавшие себя компонентные производители из Восточной Европы и частично из Юго-Восточной Азии.

Третьи и четвертые владельцы авто уже покупают детали у продавцов низшей категории автозапчастей. Эти Китай, подделки, контрафакт или автозапчасти с разборок. Последний сегмент растет наибольшими темпами, пишет газета «Известия».

Как вести себя в автосервисе, чтобы не быть обманутым

В любой мало-мальски приличной мастерской с вами должен общаться мастер-приемщик, таковы стандарты их бизнеса. Он и в технике соображает, и с клиентом может не только матом изъясняться. В ремзону к механику автомобилиста зачастую и не пустят. И как построите разговор там на приемке - так к вашей машине и отнесутся. Потому вот наши вам советы, чтобы избежать обмана в автосервисах (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU