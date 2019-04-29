«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по требованию «Нафтогаза»

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-29T11:43:09+03:00

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"Газпром" в апреле 2019 года написал заявление в суд Люксембурга об оспаривании ареста своих активов в этой стране, которые были проведены по требованию украинской компании "Нафтогаз". Об этом говорится в финансовой отчетности "Газпрома".

"15 февраля 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и "Газ Капитал С.А." (Gaz Capital S.A., "дочка" "Газпрома" - ред.) уведомление об аресте любой задолженности и активов ПАО "Газпром" в городе Люксембург", - говорится в сообщении.

Как сообщили в "Газпроме", 15 апреля компания обратилась в суд города Люксембург с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс.

Компания «Нафтогаз Украины», как ранее писал сайт kp.ru, заявила о начале процесса принудительного взыскания долга с российской компанией "Газпром" в Люксембурге. Это произошло спустя год после того, как Стокгольмский арбитраж присудил "Нафтогазу" победу в споре с «Газпромом». Общая сумма долга составляет 2, 56 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU