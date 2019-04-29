2019-04-29T11:43:09+03:00
Экономика

«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по требованию «Нафтогаза»

15 апреля российская компания обратилась в суд города Люксембург с соответствующим заявлением
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по требованию «Нафтогаза»«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по требованию «Нафтогаза»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

"Газпром" в апреле 2019 года написал заявление в суд Люксембурга об оспаривании ареста своих активов в этой стране, которые были проведены по требованию украинской компании "Нафтогаз". Об этом говорится в финансовой отчетности "Газпрома".

"15 февраля 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и "Газ Капитал С.А." (Gaz Capital S.A., "дочка" "Газпрома" - ред.) уведомление об аресте любой задолженности и активов ПАО "Газпром" в городе Люксембург", - говорится в сообщении.

Как сообщили в "Газпроме", 15 апреля компания обратилась в суд города Люксембург с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс.

Компания «Нафтогаз Украины», как ранее писал сайт kp.ru, заявила о начале процесса принудительного взыскания долга с российской компанией "Газпром" в Люксембурге. Это произошло спустя год после того, как Стокгольмский арбитраж присудил "Нафтогазу" победу в споре с «Газпромом». Общая сумма долга составляет 2, 56 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кремль: вопрос о корректировки закона о защите госсимволов ставить еще рано
Игорь Орлов заявил о двухэтапной индексации ежемесячной выплаты ветеранам
В России крупные платежные системы ограничили переводы в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам
Суд приговорил отца полковника Захарченко к четырем годам колонии
Лукашенко инициирует встречу глав стран ОБСЕ
Суд в Москве оглашает обвинительный приговор отцу полковника Захарченко
МВД попросило доступ к врачебной тайне
Иностранцы смогут получать tax free автоматически
Нефть марки Brent подешевела до $71,75 за баррель
«Реал Мадрид» проиграл «Райо Велькао» с минимальным счетом
Российские автомобилисты на ремонт своих авто потратили за год 2 трлн рублей
Двое правонарушителей напали на полицейского в Москве
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Греции
«Северный поток - 2» позволит европейцам сэкономить до 8 млрд евро в год
Глава американской базы Гуантанамо уволен после расследования
Яровая прокомментировала заявление Зеленского про выдачу российских паспортов
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай
На Шри-Ланке отменили введенный после пасхальных терактов комендантский час
В Минобороны рассказали, какая техника будет на параде Победы в Москве
Пушков прокомментировал слова Зеленского о миссии Украины
Два эсминца ВМС США прошли через Тайваньский пролив
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Франция хочет предложить Евросоюзу отменить санкции против России
Погода в Москве на 29 апреля 2019 года: осадков не ожидается
На внеочередных парламентских выборах в Испании победили социалисты
На границе Китая с Таджикистаном произошло землетрясение магнитудой 5,2
ГИБДД может создать единую базу данных злостных нарушителей