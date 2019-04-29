Иностранцы смогут получать tax free автоматически

СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-29T11:44:05+03:00

Но при условии, что покупка была оплачена банковской картой

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В 2020 году в России начнет действовать автоматическая система возврата НДС по системе tax free. Налоговый вычет вернут покупателю на банковскую карту, при этом процедура идентификации покупателя сократится. Условие только одно – покупка должна быть оплачена по безналичному расчету.

Сейчас в Минпромторге прорабатывают вопрос о сроках перечисления денег на карты. Скорее всего, транзакция будет проведена после того, как человек покинет страну, если сделать это до, то можно столкнуться с волной мошенничеств.

Если автоматическая система будет работать без изъянов, то гостям страны не придется предъявлять в аэропорту бумажные чеки. Подобная технология уже применяется во Франции, Южной Корее, Уругвае и Сингапуре

Торговые центры и магазины, которые подключены к системе tax free будут предоставлять сведения из чеков в таможенные органы в электронном виде в момент их выдачи физическому лицу. Таможня получает информацию через «личный кабинет» на сайте или специальное приложение. Информация будет защищена усиленной квалифицированной электронной подписью.

Теперь осталось наладить электронный документооборот между торговыми точками, операторами tax free, ФТС и ФНС.

Иностранцы очень активно тратят деньги в торговых точках России. С апреля по декабрь 2018 года эта сумма приблизилась к 8 млрд рублей. Самыми активными оказались туристы из Китая, а меньше всего тратят гости из Украины, Вьетнама, Израиля, США, Таиланда, Мексики и Бразилии, пишет газета «Известия».

Система tax free начнет работать в России с 2019 года

Иностранцев планируют привлекать выгодными покупками. Международная система tax free заработает по всей стране в 2019 году. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU