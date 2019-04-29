2019-04-29T11:56:59+03:00
Общество

МВД попросило доступ к врачебной тайне

Полиции требуются сведения о пациентах с психическими расстройствами
Марина ВЕНЦОВА
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МВД просит приоткрыть врачебную тайнуМВД просит приоткрыть врачебную тайнуФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Министерство внутренних дел обратилось к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой предоставить полиции доступ к данным пациентов, составляющим врачебную тайну. Такой запрос в ведомстве объяснили необходимостью оптимизировать процесс сбора информации о лицах, которые имеют психические расстройства, а также тех, кто болен алкоголизмом и наркоманией и "представляет опасность для окружающих".

В обращении говорится, как пишет газета «Коммерсант», что отсутствие такой информации не позволяет сотрудникам правоохранительных органов предупреждать преступления. По данным МВД, в минувшем году из общего числа преступников (931,107 тысячи человек) "каждый третий находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".

Министерство здравоохранения направило письмо МВД в Российское общество психиатров и в профильные учреждения, в частности в Центр психиатрии и наркологии имени Сербского и Санкт-Петербургский НИИ имени Бехтерева. В настоящий момент Центр готовит ответ на просьбу МВД. Минздрав запрос издания пока не прокомментировал.

Напомни, как ранее писал сайт kp.ru, ранее Минздрав России предложил штрафовать поликлиники и больницы за несоответствие медицинской помощи клиническим рекомендациям по лечению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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