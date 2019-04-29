Лукашенко инициирует встречу глав стран ОБСЕ

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-29T12:29:48+03:00

По словам лидера Белоруссии в регионе накопилось очень много проблем, на которые Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе «слабо реагирует»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко инициирует встречу глав стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для обсуждения проблем региона. Он указал на то, что проблемные вопросы не обсуждались с саммита ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году.

«Накопилось очень много проблем у нас здесь в общем доме, которые надо решать. После Стамбула главы государств больше не собирались, а надо было бы», - сказал белорусский лидер в понедельник, 29 апреля.

Среди конфликтных ситуаций Лукашенко обозначил вопросы Нагорного Карабаха и Приднестровья, а также новую проблему – ситуацию на Украине, которую он назвал «уже серьезным скандалом». «Этот конфликт многие называют войной в нашем доме, и я часто критикую ОБСЕ за то, что мы слабо реагируем на эти вопросы», - отметил Лукашенко.

Ранее сайт kp.ru рассказывал как глава ОБСЕ Томас Гремингер прокомментировал «вину Москвы в напряжённости в Черном море», когда три украинских военных корабля незаконно вошли в российские территориальные воды. По словам генсека «Главная проблема европейской безопасности — не Россия» и европейский политик призвал Москву и Киев уйти от принципа «око за око».

ИСТОЧНИК KP.RU