Лукашенко инициирует встречу глав стран ОБСЕ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко инициирует встречу глав стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для обсуждения проблем региона. Он указал на то, что проблемные вопросы не обсуждались с саммита ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году.
«Накопилось очень много проблем у нас здесь в общем доме, которые надо решать. После Стамбула главы государств больше не собирались, а надо было бы», - сказал белорусский лидер в понедельник, 29 апреля.
Среди конфликтных ситуаций Лукашенко обозначил вопросы Нагорного Карабаха и Приднестровья, а также новую проблему – ситуацию на Украине, которую он назвал «уже серьезным скандалом». «Этот конфликт многие называют войной в нашем доме, и я часто критикую ОБСЕ за то, что мы слабо реагируем на эти вопросы», - отметил Лукашенко.
Ранее сайт kp.ru рассказывал как глава ОБСЕ Томас Гремингер прокомментировал «вину Москвы в напряжённости в Черном море», когда три украинских военных корабля незаконно вошли в российские территориальные воды. По словам генсека «Главная проблема европейской безопасности — не Россия» и европейский политик призвал Москву и Киев уйти от принципа «око за око».
ИСТОЧНИК KP.RU