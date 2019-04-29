Кремль: вопрос о корректировки закона о защите госсимволов ставить еще рано

СЕГОДНЯ 12:45 2019-04-29T12:46:24+03:00

По словам Пескова, еще не собрано достаточной статистики правоприменения нового закона, принятого в марте этого года

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Выводы о необходимости корректировки закона о защите госсимволов делать еще рано. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указав на то, что для решения о целесообразности каких-либо изменений еще не собрано достаточной статистики правоприменения.

«Правоприменение в данном случае достаточно новое, поэтому, конечно, нужна более длинная перспектива, чтобы собрать какой-то опыт правоприменения, чтобы потом либо говорить о необходимости совершенствования, либо признавать достаточными те нормы, которые изложены в действующем законе», - сказал Песков. «Согласитесь, пока прошло совсем мало времени», - добавил он.

Напомним, что в марте президент России Владимир Путин официально подписал закон, который предусматривает блокировку в сети материалов, содержащих недостоверные, то есть фейковые, сведения, а также материалы, которые оскорбляют общество, государственные символы и институты власти. Первым осужденным по новому законному стал 33-летний житель города Малая Вишера Новгородской области Юрий Картыжев. Мужчина был оштрафован на 30 тысяч за мат в адрес главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU