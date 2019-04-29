Игорь Орлов заявил о двухэтапной индексации ежемесячной выплаты ветеранам

СЕГОДНЯ 12:43 2019-04-29T13:08:10+03:00

Она будет осуществлена уже в этом году

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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поручил разработать и внести на рассмотрение майской сессии областного Собрания законопроект о поэтапном повышении размера ежемесячной денежной выплаты.

Об этом Игорь Орлов сообщил в ходе заседания оргкомитета по подготовке и празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что в соответствии с областным законодательством одной из мер социальной поддержки является предоставление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) труженикам тыла, ветеранам труда и ветеранам труда Архангельской области, ветеранам военной службы, лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. Согласно этому постановлению, на меру социальной поддержки могут рассчитывать более 200 тысяч жителей Архангельской области.

Игорь Орлов также подчеркнул, что меры социальной поддержки необходимо совершенствовать.

- Мы уже давно работаем над решением задачи по повышению размера ежемесячной денежной выплаты, — заявил глава региона. — Тщательно просчитав возможности, мы пришли к выводу, что сегодня развитие экономики региона, налоговые поступления в бюджет позволяют решить задачу по совершенствованию мер социальной поддержки.

С 1 октября 2019 года размер выплаты будет увеличен на 200 рублей, а с 1 января 2020 года он вырастет еще на 200 рублей. Таким образом, с января 2020 года размер ежемесячной выплаты будет составлять 856 рублей.

Предполагается, что на повышение размера ЕДВ из казны будет выделено более 127 миллионов рублей дополнительно в этом году и более 900 миллионов рублей — в 2020 году.

При этом, и на этом сделал особый акцент губернатор Архангельской области, должны быть сохранены все иные меры социальной поддержки данных категорий граждан, в том числе – компенсация платы за коммунальные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU