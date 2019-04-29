Военный политолог прокомментировал рейтинг стран-лидеров по военным расходам
В России высматривается соотношение цены и качества вооружения и боевой техники, поставляемой в войска страны. Об этом заявил военный политолог Андрей Кошкин, комментируя рейтинг стран с самыми большими военными расходами, в котором РФ впервые за долгие годы не вошла в пятерку лидеров.
«Что касается результатов, насколько можно пытаться объективно оценить SIPRI, то мы весьма результативны. У нас хорошо высматривается соотношение цены и качества нашего вооружения и боевой техники, которые поставляются в войска», — передает слова политолога RT.
Напомним, 29 апреля Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал рейтинг стран с наибольшими военными расходами. Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку и заняла шестое место. Первое место традиционно заняли США, потратившие на военные нужды 649 миллиардов долларов, за ними следует Китай с 250 миллиардами долларов. В первую пятерку по военным расходам вошли Саудовская Аравия, Индия и Франция.
ИСТОЧНИК KP.RU