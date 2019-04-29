Курс доллара снизился до 64,72 рублей
По итогам открытия торгов на Московской бирже курс доллара к рублю снизился на 2 копейки по сравнению с результатом, показанным в конце предыдущих торгов. В настоящий момент курс американской валюты составляет 64,72 рубля.
Курс единой европейской валюты к рублю, в свою очередь, вырос на 4 копейки, достигнув отметки в 72,21 рубль.
Cайт kp.ru писал, что в понедельник, 29 апреля, стоимость июньских фьючерсных контрактов на поставку европейской нефти марки Brent достигла 71,75 доллара за баррель, упав на 0,55%.
Кстати, специалист БКС Брокер Иван Копейкин ранее прогнозировал в текущем году нейтральную динамику рубля. Стоимость доллара в 2019 году, по его мнению, скорее всего будет находится в диапазоне от 64 до 69 рублей. При этом Копейкин добавил, что основная неопределенность со стабильностью национальной валюты связана с санкциями и степенью их жестокости.
ИСТОЧНИК KP.RU