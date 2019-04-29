2019-04-29T13:19:03+03:00
Общество

Футболист чешской сборной погиб в ДТП

Водитель автобуса спортклуба уснул за рулем
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Футболист сборной Чехии Йосеф Шурал погиб в ДТПФутболист сборной Чехии Йосеф Шурал погиб в ДТПФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полузащитник сборной Чехии и турецкого «Аланьяспора» Йосеф Шурал погиб в результате ДТП. Автобус, перевозивший спортсменов футбольного клуба, перевернулся на дороге.

«По возвращению из матча в Кайсери, произошла авария с микроавтобусом, перевозившим наших футболистов. Чешский футболист Йосеф Шурал скончался, несмотря на все усилия врачей больницы Аланьи», — цитирует сообщение пресс-службы футбольного клуба телеканал «360».

Отмечается, что водитель микроавтобуса заснул за рулем из-за чего транспорт потерял управление. Семь футболистов команды получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в больницу. Самые серьезные травмы получил Шурал, спустя некоторое время он умер в клинике. Футболисту было всего 28 лет.

Йосеф Шурал перешел в «Аланьяспор» зимой из пражской «Спарты», где выступал в течение трех с половиной лет на позиции полузащитника. В 2013 году он дебютировал в сборной Чехии. Всего на его счету 20 матчей в составе национальной команды, во время которых он забил один год, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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