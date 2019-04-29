В Норвегии считают, что российские военные готовят "белух-шпионов"

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-29T13:45:23+03:00

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В водах у побережья Финнмарка на севере Норвегии норвежские рыбаки обнаружили белуху с видеокамерой. Оказалось, что на кита ремнями прикреплен держатель для камеры GoPro. На внутренней стороне ремня, держащего камеру, была надпись «Оборудование Санкт-Петербурга».

Биолог Мартин Биюв в разговоре с тележурналистами норвежской компании NRK отметил, что белуха явно была ручная, поскольку не боялась рыбацкой лодки и позволила себя погладить. Из этого норвежды сделали вывод, что животное, якобы, могло принадлежать "российскому флоту в Мурманске".

«Мы знаем, что в России держат приручённых китов. Иногда они сбегают и следуют за нашими лодками», — заявил ученый.

Публицист и политолог Армен Гаспарян удивился такому предположению, подчеркнув, что Россию еще никогда не обвиняли в том, что она готовит китов для слежки за кораблями и подлодками НАТО в Арктике. «Скоро эти параноики найдут удостоверение кита-капитана ГРУ», - написал Гаспарян на своей официальной странице в Twitter.

Норвежские рыбаки обнаружили "кита-шпиона" из России.

ИСТОЧНИК KP.RU