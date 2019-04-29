2019-04-29T13:45:23+03:00
Общество

В Норвегии считают, что российские военные готовят "белух-шпионов"

Норвежские моряки обнаружили кита с научным оборудованием [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
На белухе было закреплено научное оборудование Фото: официальная страница Управления морской службы рыбного хозяйства на facebookНа белухе было закреплено научное оборудование Фото: официальная страница Управления морской службы рыбного хозяйства на facebook
Изменить размер текста:

В водах у побережья Финнмарка на севере Норвегии норвежские рыбаки обнаружили белуху с видеокамерой. Оказалось, что на кита ремнями прикреплен держатель для камеры GoPro. На внутренней стороне ремня, держащего камеру, была надпись «Оборудование Санкт-Петербурга».

Биолог Мартин Биюв в разговоре с тележурналистами норвежской компании NRK отметил, что белуха явно была ручная, поскольку не боялась рыбацкой лодки и позволила себя погладить. Из этого норвежды сделали вывод, что животное, якобы, могло принадлежать "российскому флоту в Мурманске".

«Мы знаем, что в России держат приручённых китов. Иногда они сбегают и следуют за нашими лодками», — заявил ученый.

Публицист и политолог Армен Гаспарян удивился такому предположению, подчеркнув, что Россию еще никогда не обвиняли в том, что она готовит китов для слежки за кораблями и подлодками НАТО в Арктике. «Скоро эти параноики найдут удостоверение кита-капитана ГРУ», - написал Гаспарян на своей официальной странице в Twitter.

Норвежские рыбаки обнаружили "кита-шпиона" из России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД РФ: освобождение США плененных в Сирии и Ираке боевиков будет ужасным преступлением
Пашинян и Медведев 29 апреля встретятся в Ереване
Индонезия перенесет столицу с острова Ява
Орешкин: губернаторы будут выполнять показатели эффективности в борьбе за 20 млрд рублей
Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции
Футболист чешской сборной погиб в ДТП
Курс доллара снизился до 64,72 рублей
Самыми популярными странами для летнего отдыха у россиян стали Испания, Грузия и Италия
Военный политолог прокомментировал рейтинг стран-лидеров по военным расходам
Песков: Кремль принял во внимание заявление Зеленского о российских паспортах
Из-за снегопада в Канаде произошло больше сотни ДТП
Кремль: вопрос о корректировки закона о защите госсимволов ставить еще рано
Игорь Орлов заявил о двухэтапной индексации ежемесячной выплаты ветеранам
В России крупные платежные системы ограничили переводы в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам
Суд приговорил отца полковника Захарченко к четырем годам колонии
Лукашенко инициирует встречу глав стран ОБСЕ
Суд в Москве оглашает обвинительный приговор отцу полковника Захарченко
МВД попросило доступ к врачебной тайне
Иностранцы смогут получать tax free автоматически