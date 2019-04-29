Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции
Победивший в ходе второго тура президентских выборах на Украине Владимир Зеленский завершил свой трехдневный отдых в Турции. Как передает агентство Anadolu, он вылетел на родину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.
Украинский политик вместе с семьей в понедельник утром покинули пятизвездочную гостиницу в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум.
Ранее сайт kp.ru писал, что в пятницу, 26 апреля, Зеленский сообщил о своем отлете в Турцию. Шоумен решил отвезти детей на фестиваль "Весело". При этом первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко раскритиковала такое решение избранного президента. Парламентарий указала на то, что действующий глава государства Петр Порошенко себе такого не позволял и за все пять лет пребывания у власти брал всего лишь несколько выходных.
Напомним, по итогам выборов президента Украины, которые прошли 21 апреля, Владимир Зеленский одержал победу, почти в три раза обогнав действующего главу государства Петра Порошенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU