2019-04-29T13:29:32+03:00
Политика

Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции

Политик прилетел на родину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines
Марина ВЕНЦОВА
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский вернулся на Украину после отдыха в ТурцииИзбранный президент Украины Владимир Зеленский вернулся на Украину после отдыха в ТурцииФото: REUTERS
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Победивший в ходе второго тура президентских выборах на Украине Владимир Зеленский завершил свой трехдневный отдых в Турции. Как передает агентство Anadolu, он вылетел на родину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

Украинский политик вместе с семьей в понедельник утром покинули пятизвездочную гостиницу в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум.

Ранее сайт kp.ru писал, что в пятницу, 26 апреля, Зеленский сообщил о своем отлете в Турцию. Шоумен решил отвезти детей на фестиваль "Весело". При этом первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко раскритиковала такое решение избранного президента. Парламентарий указала на то, что действующий глава государства Петр Порошенко себе такого не позволял и за все пять лет пребывания у власти брал всего лишь несколько выходных.

Напомним, по итогам выборов президента Украины, которые прошли 21 апреля, Владимир Зеленский одержал победу, почти в три раза обогнав действующего главу государства Петра Порошенко.

Как в Киеве отреагировали на победу Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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