Орешкин: губернаторы будут выполнять показатели эффективности в борьбе за 20 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:57 2019-04-29T13:57:15+03:00

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что показатели оценки эффективности деятельности руководителей регионов, указ о которых ранее подписал президент России Владимир Путин, должны быть напрямую связаны с ценностями общества.

"Они [показатели], с одной стороны, должны быть однозначно измеримы, с другой стороны, не восприниматься регионами как нечто заданное извне, а действительно быть напрямую связанными с ценностями общества. В первую очередь, они должны отражать качество жизни в регионах и качество развития экономики", - сказал он в интервью газете «Коммерсант».

По словам Орешкина, задачей 15 индикаторов является "объединение федерального центра и регионов в достижении общих целей". Те руководители регионов, как отметил министр, которые будут качественно выполнять поставленные перед ними задачи и займут верхние позиции в рейтинге "будут получать большую долю из 20 млрд рублей". "Полмиллиарда для региона могут быть неплохой прибавкой к региональному бюджету", - добавил он.

Напомни, как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей субъектов. Администрация главы государства должна до 1 июня 2019 разработать и представить главе государства методику расчета показателя эффективности работы губернаторов. Всего в список включены 15 показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU