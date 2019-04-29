2019-04-29T14:09:02+03:00
Политика

Пашинян и Медведев 29 апреля встретятся в Ереване

Повестка переговоров глав правительств Армении и России не уточняется
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Пашинян и Медведев 29 апреля встретятся в Ереване. Фото: government.ruПашинян и Медведев 29 апреля встретятся в Ереване. Фото: government.ru
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с председателем правительства России Дмитрием Медведевым вечером в понедельник, 2 апреля, в Ереване. Российский премьер приедет туда для участия в заседании межправительственного совета стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое запланировано на 30 апреля.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян вечером 29 апреля проведет встречу с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым", - говорится в сообщении армянского кабмина. При этом, какие именно вопросы будут обсуждаться в ходе встречи не уточняется.

Ранее сайт kp.ru писал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи со своим армянским коллегой в Москве в январе текущего года обсудил детали сотрудничества Москвы и Еревана в торговле и экономике.

Напомним, в ЕАЭС входят туда пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия. Председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии (главного координационного органа ЕАЭС) является Тигран Саркисян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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