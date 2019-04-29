2019-04-29T14:15:26+03:00
Политика

МИД РФ: освобождение США плененных в Сирии и Ираке боевиков будет ужасным преступлением

Сергей Лавров прокомментировал нежелание европейских государств забирать плененных иностранных террористов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей ЛавровСергей ЛавровФото: REUTERS
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Освобождение плененных американцами и курдами в Сирии и Ираке террористов будет ужасным преступлением. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя нежелание европейских государств забирать плененных иностранных боевиков.

«Пока двойные стандарты проявляются даже в том, что наши западные коллеги, европейцы прежде всего, но и в других частях света, не хотят забирать плененных американцами и курдами иностранных террористов-боевиков на восточном берегу Евфрата. Идет спор, американцы грозятся просто выпустить их на свободу, что тоже будет ужасным преступлением, я считаю», - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник, 29 апреля.

Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп призвал союзников Вашингтона в Европе «взять обратно» несколько сотен боевиков ИГ*, оказавшихся в плену в Сирии, с целью предать их суду. Он пригрозил выпустить террористов на свободу, если западные страны не выполнят просьбы Белого Дома.

*Исламское государство (ИГ) - организация, запрещенная в России

ИСТОЧНИК KP.RU

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