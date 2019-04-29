Районы Архангельской области получат 160 млн рублей на ремонт дорог

СЕГОДНЯ 14:38 2019-04-29T14:38:26+03:00

Об этом в ходе еженедельной планерки сегодня заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов

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Еженедельная планерка у главы Архангельской области Игоря Орлова началась с обсуждения итогов конкурсного отбора муниципальных районов на софинансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования.

Было принято решение, что запланированные в бюджете 120 миллионов рублей распределят между Виноградовским, Каргопольским, Устьянским, Холмогорским, Плесецким, Приморским, Котласским, Няндомским районами и городом Коряжма.

Как отметил глава Поморья, в этом году поступило большое количество качественных заявок и поэтому власти приняли решение о выделении дополнительных 40 млн рублей, чтобы закрыть потребности районов.

- Мы посчитали возможным удовлетворить максимум требований, представленных муниципалитетами. Всего будет выделено 160 млн рублей, – подытожил Игорь Орлов.

Отметим, что дополнительные бюджетные средства получат также Вельский, Вилегодский, Котласский и Пинежский районы, плюс, город Мирный. Для этого потребуется внести изменения в региональный бюджет. Этот вопрос рассмотрят на июньской сессии областного Собрания депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU