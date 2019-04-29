Районы Архангельской области получат 160 млн рублей на ремонт дорог
Еженедельная планерка у главы Архангельской области Игоря Орлова началась с обсуждения итогов конкурсного отбора муниципальных районов на софинансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования.
Было принято решение, что запланированные в бюджете 120 миллионов рублей распределят между Виноградовским, Каргопольским, Устьянским, Холмогорским, Плесецким, Приморским, Котласским, Няндомским районами и городом Коряжма.
Как отметил глава Поморья, в этом году поступило большое количество качественных заявок и поэтому власти приняли решение о выделении дополнительных 40 млн рублей, чтобы закрыть потребности районов.
- Мы посчитали возможным удовлетворить максимум требований, представленных муниципалитетами. Всего будет выделено 160 млн рублей, – подытожил Игорь Орлов.
Отметим, что дополнительные бюджетные средства получат также Вельский, Вилегодский, Котласский и Пинежский районы, плюс, город Мирный. Для этого потребуется внести изменения в региональный бюджет. Этот вопрос рассмотрят на июньской сессии областного Собрания депутатов.
ИСТОЧНИК KP.RU