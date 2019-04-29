В Москве стартовала онлайн регистрация участников велофестиваля

СЕГОДНЯ 15:06 2019-04-29T15:06:54+03:00

Велофестиваль - это не спортивное мероприятие, специального уровня подготовки или экипировки не требуется Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Официальное открытие велосезона в Москве состоится 19 мая. В этот день пройдет традиционный велопробег, участниками которого могут стать все желающие. Все что для этого нужно, пройти до 18 мая бесплатную онлайн-регистрацию. Сервис уже доступен на официальном сайте велофестиваля mosvelofest.ru.

Процедура займет всего пару минут. Потребуется заполнить небольшую анкету. Не забудьте указать ФИО, номер мобильного телефона и электронную почту. За несколько дней до старта все зарегистрировавшиеся получат подробную информацию о маршруте и правилах движения в колонне.

- Велофестиваль - это не спортивное мероприятие, специального уровня подготовки или экипировки не требуется. Вы можете участвовать с любым уровнем физической подготовки и на любом велосипеде, - рассказали "КП" организаторы.

В этом году колонна проедет по Садовому кольцу. Кроме того, в этот день на проспекте Сахарова будет работать фестивальный городок, вход в который расположится со стороны Площади трех вокзалов. Всех гостей ждет развлекательная программа на центральной сцене, конкурсы с призами и подарками, фуд-корт и интерактивные зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU