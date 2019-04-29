2019-04-29T15:10:14+03:00
Происшествия

В Москве «покупатели» похитили у мужчины Мерседес и миллион рублей, используя электрошокер и шнурки от ботинок

Неизвестные увезли пострадавшего в лес, где привязали его к дереву
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве «покупатели машины» похитили у мужчины Мерседес, используя электрошокерВ Москве «покупатели машины» похитили у мужчины Мерседес, используя электрошокерФото: Иван ВИСЛОВ
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Под видом покупателей автомобиля неизвестные украли у мужчины автомобиль, используя против него электрошокер.

Руководитель компании, обеспечивающей информационную безопасность, обратился в полицию с заявлением о том, что около станции метро «Электрозаводская» на него напали двое неизвестных. Мужчины договорились с ним о встрече под видом покупателей его автомобиля Мерседес ML 350. Но использовали против него электрошокер, посадили на заднее сидение машины и увезли в сторону Московской области. По словам пострадавшего преступники удерживали его за шею руками.

Мужчину отвезли в лес в 10 километров от города Электросталь, где неизвестные привязали его к дереву шнурками от ботинок. Они похитили у него документы на автомобиль, водительское удостоверение, паспорт и мобильный телефон и уехали на его Мерседесе. Общая сумма ущерба составила 950000 рублей.

Как сообщил источник kp.ru, в Рязанской области сотрудниками ДПС задержали похищенный у мужчины Мерседес с одним из подозреваемых за рулем.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что полицейские в Хабаровском крае пытали водителя «Почты России» электрошокером, чтобы тот признался в краже 5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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