У сотрудницы ЖКХ Подмосковья украли часы и кольцо с брильянтом на миллион рублей
53-летняя сотрудница управляющей компании Елена Е., вернувшись в понедельник с работы домой, обнаружила, что кто-то проник в ее дом в деревне Рубцово Истринского района Подмосковья. Проверив ценные вещи, женщина обнаружила, что неизвестные похитили ее дорогостоящие швейцарские часы марки Hublot и кольцо с бриллиантом.
"В дежурную часть обратилась женщина с заявлением о краже в крупном размере. Опись похищенного имущества показала, что ущерб составил порядка миллиона рублей. Ведется проверка." - рассказал "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах.
Ранее Елена Е. занимала должность первого заместителя директора в ГКУ Соцэнерго, который является подведомственным учреждением правительства Москвы и занимается поставкой услуг по ремонту и техническому обслуживанию городских тепловых и электросетей для предприятий здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU