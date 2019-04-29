У сотрудницы ЖКХ Подмосковья украли часы и кольцо с брильянтом на миллион рублей

СЕГОДНЯ 15:18 2019-04-29T15:18:15+03:00

В дежурную часть обратилась женщина с заявлением о краже в крупном размере Фото: Олег ЗОЛОТО

Женщина обнаружила пропажу дорогостоящих часов и кольца вернувшись вечером домой. Драгоценности на миллион рублей хранились в домике в деревне

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53-летняя сотрудница управляющей компании Елена Е., вернувшись в понедельник с работы домой, обнаружила, что кто-то проник в ее дом в деревне Рубцово Истринского района Подмосковья. Проверив ценные вещи, женщина обнаружила, что неизвестные похитили ее дорогостоящие швейцарские часы марки Hublot и кольцо с бриллиантом.

"В дежурную часть обратилась женщина с заявлением о краже в крупном размере. Опись похищенного имущества показала, что ущерб составил порядка миллиона рублей. Ведется проверка." - рассказал "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах.

Ранее Елена Е. занимала должность первого заместителя директора в ГКУ Соцэнерго, который является подведомственным учреждением правительства Москвы и занимается поставкой услуг по ремонту и техническому обслуживанию городских тепловых и электросетей для предприятий здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU