В Минтруд РФ предложения сократить рабочую неделю зимой не поступали

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-29T16:00:16+03:00

В комитете Госдумы отметили, что любые идеи об изменении Трудового кодекса должны быть сбалансированы

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В Минтруд России не поступало предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о сокращении рабочий недели в зимнее время для повышения коэффициента полезного действия населения. Соответствующие заявление сделали в пресс-службе министерства.

Комментирую данное предложение, в комитете Госдумы отметили, что любые изменения Трудового кодекса должны быть сбалансированы. «Любая идея может найти воплощение, если она будет поддержана профсоюзами и работодателями, но она должна быть сбалансирована», - передает RT слова заместителя председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Терентьева.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в понедельник, 29 апреля, Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю для повышения КПД, подчеркнув, что данное предложение необходимо обсуждать с профессиональным сообществом.

ИСТОЧНИК KP.RU