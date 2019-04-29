Глава Еврокомиссии уверен, что Польша не станет выходить из ЕС

СЕГОДНЯ 16:48 2019-04-29T16:48:18+03:00

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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Польша не решится на выход из ЕС в ближайшее время. По мнению политика, здесь важно учитывать не только прошлое страны, но и то, как она развивается сейчас в сотрудничестве с международной организацией.

"Я всегда считал Польшу примером для стран Центральной Европы", - сказал Юнкер.

По словам главы ЕК, начиная с 2004 года Варшава получила от ЕС поддержку в размере 175 миллиардов евро, и не собирается лишаться этого теперь.

Что касается спорных вопросов, например, отказа Польши переходить на евро, то лично Юнкер считает такое решение ошибочным. Он понимает, почему большинство поляков выступает против введения общей европейского валюты, но не может принять этого, передает газета Rzeczpospolita.

Сайт kp.ru писал о том, что о возможном выходе республики из ЕС еще в прошлом году заговорил глава Европейского совета Дональд Туск. Он считает, что Варшава может инициировать Polexit на фоне постоянной критики ее решений Брюсселем.

ИСТОЧНИК KP.RU