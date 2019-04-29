2019-04-29T16:55:47+03:00
Экономика

Омбудсмен предположил, какая участь ждет малые торговые точки

Упразднение специальных налоговых режимов может привести к тому, что предприниматели перестанут справляться с нагрузкой
Елена АКИМОВА
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Совсем скоро место маленьких магазинчиков могут занять крупные торговые точкиСовсем скоро место маленьких магазинчиков могут занять крупные торговые точкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Малый бизнес справедливо опасается, что совсем скоро работать будет невыгодно. Это может произойти из-за смены налогового режима с патентного на стандартный. Общественники и эксперты указывают на проблемы, к которым это приведет. Многие торговые точки просто не смогут выжить.

- Останутся только сильные игроки, сетевые магазины. Они делают все для того, чтобы увеличить свою часть рынка. Государство вот уже пять лет не может принять поправки в ФЗ-381, который навели бы порядок в магазинах нестационарной торговли. Не так давно президент сказал: хватит экспериментов с налогами, нужно их зафиксировать, успокоить бизнес. Но пока мы регулярно видим новации, - комментирует ИА «НСН» генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков.

Сайт kp.ru писал, что министерство финансов хочет перевести торговые точки, где продаются маркированные товары, с упрощенной системы налогообложения на общую. Маркированные товары продаются в каждой торговой точке, кроме ярмарок выходного дня, то есть это касается всех.

С огородов заставят платить налоги?

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил в кратчайшие сроки (до 20 мая) разработать законы, которые обяжут владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ) платить налоги. Многих это поручение удивило. ЛПХ — это твой огород или участок земли с внутренней стороны забора, где ты растишь редиску, картошку или укроп. Ты уже и так платишь за него земельный налог, а двойное налогообложение у нас до сих пор было запрещено (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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