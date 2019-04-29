2019-04-29T17:00:35+03:00
Общество

Эксперты оценили работу главы Курской области

Антон БАЛУЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бывший заместитель министра транспорта Роман Старовойт, назначенный и.о. губернатора 11 октября 2018 года, выполнил поставленные задачи первого этапа.

Председатель экспертного Совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов сообщил изданию REGNUM, что с новым руководителем Курская область заработала гораздо динамичнее.

Во многом это связано с тем, что в команду губернатора пришла молодая кровь: средний возраст сотрудников администрации – 47 лет. До этого - 61 год. Новая команда начала реализацию, или готовится реализовать 35 инвестиционных проектов, объем которых оценивается в 266,3 млрд. рублей.

Одно из долгожданных жителями области событий - объявленный в регионе Год дорог. До прихода нового главы автодороги регионального значения в Курской области финансировались, по данным диагностики местных дорожников, примерно на 50%. В этом году из бюджетов всех уровней в эту сферу будет направлено более 7 млрд. рублей. Будет отремонтировано большое количество дорог и 35 улиц курской агломерации. Более 400 млн. рублей будут направлены на сельские дороги для соединения их с дорогами твердого покрытия.

Кроме того, Роман Старовойт лично контролирует ход «мусорной реформы», что повлияло на снижение сумм в платежках за ЖКХ примерно на 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Гидрометцентре дали прогноз погоды на майские праздники в Москве
В столице Словакии загорелась гостиница Park Inn
Помпео рассказал о возможности третьей встречи Трампа и Ким Чен Ына
МИД России прорабатывает встречу Лаврова с ливийским коллегой
Омбудсмен предположил, какая участь ждет малые торговые точки
Глава Еврокомиссии уверен, что Польша не станет выходить из ЕС
В Неаполе ранили ножом 18-летнего актера Артема Ткачука
МВД РФ готовит "очень серьезные и жесткие" предложения для снижения смертности на дорогах
В Великобритании загорелся "лес Винни-Пуха"
В Минтруд РФ предложения сократить рабочую неделю зимой не поступали
Посол РФ рассказал, что ел Ким Чен Ын на приеме во Владивостоке
Экс-сотрудник МВД: доступ полиции к данным пациентов предотвратит бытовые преступления
Полиция Индонезии разыскивает сбежавшего из-под стражи россиянина
Президент Сербии пообещал бороться за свою страну на саммите в Берлине
У сотрудницы ЖКХ Подмосковья украли часы и кольцо с брильянтом на миллион рублей
Президент Туркмении зачитал рэп про коня
Путин вручил медаль Героя Труда актеру Василию Лановому
В Москве «покупатели» похитили у мужчины Мерседес и миллион рублей, используя электрошокер и шнурки от ботинок
В Москве стартовала онлайн регистрация участников велофестиваля
Путин прокомментировал слова Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов
Путин считает, что было бы справедливо вернуть украинский паспорт Саакашвили
Путин: россияне и украинцы только выиграют, если будет общее гражданство
Районы Архангельской области получат 160 млн рублей на ремонт дорог
В Рособоронэкспорте сообщили о совместных проектах России и Турции