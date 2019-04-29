Эксперты оценили работу главы Курской области

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-29T17:00:35+03:00

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Бывший заместитель министра транспорта Роман Старовойт, назначенный и.о. губернатора 11 октября 2018 года, выполнил поставленные задачи первого этапа.

Председатель экспертного Совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов сообщил изданию REGNUM, что с новым руководителем Курская область заработала гораздо динамичнее.

Во многом это связано с тем, что в команду губернатора пришла молодая кровь: средний возраст сотрудников администрации – 47 лет. До этого - 61 год. Новая команда начала реализацию, или готовится реализовать 35 инвестиционных проектов, объем которых оценивается в 266,3 млрд. рублей.

Одно из долгожданных жителями области событий - объявленный в регионе Год дорог. До прихода нового главы автодороги регионального значения в Курской области финансировались, по данным диагностики местных дорожников, примерно на 50%. В этом году из бюджетов всех уровней в эту сферу будет направлено более 7 млрд. рублей. Будет отремонтировано большое количество дорог и 35 улиц курской агломерации. Более 400 млн. рублей будут направлены на сельские дороги для соединения их с дорогами твердого покрытия.

Кроме того, Роман Старовойт лично контролирует ход «мусорной реформы», что повлияло на снижение сумм в платежках за ЖКХ примерно на 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU