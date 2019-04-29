МИД России прорабатывает встречу Лаврова с ливийским коллегой
Министерство иностранных дел России прорабатывает возможную встречу главы ведомства Сергея Лаврова с главой МИД правительства нацсогласия Ливии Мухаммедом Сиялой.
Ожидается, что дипломат прибудет в Москву с официальным двухдневным визитом в понедельник, 29 апреля. Целью поездки станут переговоры с рядом ответственных российских лиц и обсуждение ситуации в Ливии, в частности, военной эскалации в Триполи.
"Такая встреча прорабатывается, однако конкретная дата пока не определена", - передает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ.
Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент на территории Ливии действуют сразу два правительства: признанное международным сообществом ПНС и временное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемое маршалом Халифом Хафтаром. Именно он начал наступление на Триполи 4 апреля и захватил уже несколько районов.
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ИСТОЧНИК KP.RU