2019-04-29T17:08:23+03:00
Политика

МИД России прорабатывает встречу Лаврова с ливийским коллегой

Мухаммед Сияла прибудет в Москву в понедельник, 29 апреля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел России прорабатывает возможную встречу главы ведомства Сергея Лаврова с главой МИД правительства нацсогласия Ливии Мухаммедом Сиялой.

Ожидается, что дипломат прибудет в Москву с официальным двухдневным визитом в понедельник, 29 апреля. Целью поездки станут переговоры с рядом ответственных российских лиц и обсуждение ситуации в Ливии, в частности, военной эскалации в Триполи.

"Такая встреча прорабатывается, однако конкретная дата пока не определена", - передает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент на территории Ливии действуют сразу два правительства: признанное международным сообществом ПНС и временное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемое маршалом Халифом Хафтаром. Именно он начал наступление на Триполи 4 апреля и захватил уже несколько районов.

Фельдмаршал Хафтар ведёт наступление на Триполи.Ливия на грани новой гражданской войны. Кто и с кем воюет?

ИСТОЧНИК KP.RU

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