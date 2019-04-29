2019-04-29T17:45:56+03:00
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала просят приговорить к трем годам колонии

Иск будет рассматриваться в рамках гражданского судопроизводства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Игорь Подпорин. Фото: АГН Москва/ Никеричев АндрейИгорь Подпорин. Фото: АГН Москва/ Никеричев Андрей
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Гособвинение просит приговорить Игоря Подпорина к трем годам лишения свободы за порчу картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Соответствующее требование было озвучено в понедельник, 29 апреля, в зале Замоскворецкого суда.

"Прошу признать Подпорина виновным и назначить ему наказание в виде трех лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал прокурор.

При этом он также попросил оставить за потерпевшими право на рассмотрение иска в рамках гражданского судопроизводства. Дело будет заявлено соответствующим образом после проведения экспертизы и установления точной стоимости реставрации полотна, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце мая 2018 года Игорь Подпорин зашел в Третьяковскую галерею и разбил защитное стекло одной из картин металлическим столбиком ограждения. Отлетевшие осколки оставили глубокие порезы на полотне Ильи Репина. Подпорин был обвинен в повреждении особо ценного объекта культурного наследия и помещен под арест. Позже он объяснил свои действия возмущением из-за "недостоверности изображенных на полотне исторических фактов".

Задержан вандал, повредивший картину в Третьяковке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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