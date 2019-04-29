В Госдуме не исключают, что обсудят ситуацию с конкурсом «Голос.Дети»

СЕГОДНЯ 17:49 2019-04-29T17:49:35+03:00

Микелла Абрамова победила в шоу "Голос.Дети" и теперь этим триумфом заинтересовались в Госдуме

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Ситуация, которая сложилась вокруг конкурса «Голос. Дети» интересует не только простых зрителей и российских звезд, но и политиков. Не исключено, что эту тему поднимут во время заседания Общественного совета, которое состоится 31 мая.

- Повестка мероприятия уже определена, но могут быть снесены изменения. Будет затронута тема защиты уникальной российской системы начального художественного образования, совершенствование процедуры выдачи прокатных удостоверений на фильмы, участие цирков в подготовке подзаконных актов к ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Если же кто-то из участников посчитает нужным обсудить ситуацию вокруг шоу, то мы вернемся с этой теме», - рассказала ФАН председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Вопрос о детских музыкальных конкурсах будет затронут в любом случае, так как это часть образовательного процесса. Парламентарии делают акцент на том, что это должны быть именно обучающий опыт, прозрачная система отбора работы, благо для детей, а не потеха для телезрителей.

В финале шестого сезона шоу «Голос. Дети» победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Многие уверены, что голоса распределены нечестно. Первый канал обратился к компании Group-IB, чтобы провести проверку голосования и выявить, был ли сбой в системе или накрутка.

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ИСТОЧНИК KP.RU