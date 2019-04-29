Шойгу рассказал о росте трансграничной преступности после разгрома ИГ* в Сирии

СЕГОДНЯ 17:56 2019-04-29T17:56:50+03:00

После уничтожения Исламского государства* в САР и Ираке боевики перебираются в Центральную и Юго-Восточную Азию

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После разгрома ИГИЛ* в Сирии террористы перебираются, в том числе, в Центральную и Юго-Восточную Азию, что в свою очередь это влияет на распространение трансграничной преступности. Соответствующие заявление сделал глава российского Минобороны Сергей Шойгу, выступая на совещании министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в понедельник, 29 апреля.

«Важно отметить, что после разгрома так называемого "Исламского государства"* боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Как следствие, растет трансграничная преступность, формируется питательная среда для экстремистских и сепаратистских движений, создаются террористические ячейки», - сказал Шойгу, отметив, что «наиболее сложная ситуация складывается в Афганистане».

Накануне, на пресс-конференции, 29 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал нежелание европейских государств забирать плененных иностранных боевиков. По словам главы МИД освобождение плененных американцами и курдами в Сирии и Ираке террористов будет ужасным преступлением.

*Исламское государство (ИГИЛ) - организация, запрещенная в России

ИСТОЧНИК KP.RU