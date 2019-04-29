В Подмосковье задержаны семь членов ячейки ИГ*

СЕГОДНЯ 18:05 2019-04-29T18:09:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Правоохранительные органы Подмосковья задержали семерых членов законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство"*, которые занимались вербовкой новых сторонников.

По версии следствия, все подозреваемые вступили в заведомо преступный сговор и осуществляли противоправную деятельность начиная с ноября 2016 года. Они не только вели агитационную работу по привлечению новых членов в ячейку, но и распространяли призывы к нападению на сотрудников правоохранительных органов.

Операция по задержанию террористов проводилась Следственным управлением СК РФ по Московской области в тесном взаимодействии с сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии. В отношении членов ячейки уже возбуждено уголовное дело. В рамках расследования продолжаются обыски и иные следственные действия. Устанавливаются другие возможные соучастники преступления.

"По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения", - сообщается на сайте СК.

"КП" писала о том, что ранее сотрудники ФСБ выявили на территории РФ еще несколько "спящих" террористических ячеек, члены которых планировали устроить взрывы в МЦК и организовать нападение на штаб-квартиру ГРУ в Москве.

* - запрещенная в России террористическая группировка.

ИСТОЧНИК KP.RU