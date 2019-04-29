Роскомнадзор потребовал от онлайн-площадок объяснить утечку данных пользователей

СЕГОДНЯ 18:35 2019-04-29T18:35:05+03:00

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В понедельник, 29 апреля, стало известно о том, что торговые онлайн-площадки, на которых размещаются коммерческие закупки и госзакупки, опубликовали личные данные более двух миллионов пользователей. В открытом доступе оказались номера СНИЛС, паспортов и сведения о трудоустройстве российских граждан.

В частности, личная информация пользователей обнаружена на крупнейших сетевых площадках: ZakazRF, "РТС-тендер", "Росэлторг", Национальная электронная площадка, ЭТП РАД и "Сбербанк АС". Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин.

Он также отметил, что причиной утечки стала безграмотность разработчиков, которые не уделяли должного внимания защите персональных данных своих клиентов.

Сейчас информация об утечке данных проверяется. Роскомнадзор уже отправил запрос всем сетевым площадкам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU