"Ситимобил" начал страховать пассажиров и водителей такси
С понедельника, 29 апреля, сервис такси "Ситимобил" начал предоставлять пользователям и водителям страховку. Причем она абсолютно бесплатна и никак не влияет на стоимость поездок.
Как сообщает сервис, пассажиры и водители будут застрахованы на случай травм, инвалидности первой, второй и третьей степеней и гибели в результате аварии. Стоимость страховки составляет два миллиона рублей.
Такая услуга предоставляется каждому пользователю такси автоматически при оформлении поездок через приложение или путем звонка оператору.
Также отмечается, что пассажиры и водители смогут быстро и удобно получить выплату в случае страхового случая. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте страховой компании и загрузить туда необходимые документы.
Сейчас "Ситимобил" уже успел заключить контракт со страховой компанией "Альянс". Впоследствии сервис планирует привлечь к сотрудничеству еще две крупные компании.
ИСТОЧНИК KP.RU