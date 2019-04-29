2019-04-29T18:22:51+03:00
Авто

"Ситимобил" начал страховать пассажиров и водителей такси

Стоимость поездок при этом никак не изменится
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Пассажиры и водители смогут быстро и удобно получить выплату в случае страхового случая Фото: пресс-служба "Ситимобил"Пассажиры и водители смогут быстро и удобно получить выплату в случае страхового случая Фото: пресс-служба "Ситимобил"
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С понедельника, 29 апреля, сервис такси "Ситимобил" начал предоставлять пользователям и водителям страховку. Причем она абсолютно бесплатна и никак не влияет на стоимость поездок.

Как сообщает сервис, пассажиры и водители будут застрахованы на случай травм, инвалидности первой, второй и третьей степеней и гибели в результате аварии. Стоимость страховки составляет два миллиона рублей.

Такая услуга предоставляется каждому пользователю такси автоматически при оформлении поездок через приложение или путем звонка оператору.

Также отмечается, что пассажиры и водители смогут быстро и удобно получить выплату в случае страхового случая. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте страховой компании и загрузить туда необходимые документы.

Сейчас "Ситимобил" уже успел заключить контракт со страховой компанией "Альянс". Впоследствии сервис планирует привлечь к сотрудничеству еще две крупные компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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